Se mantiene el calor en la zona sur y centro del país: ¿Cuál será la máxima en la RM?

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

El calor se mantiene como una constante en la zona centro del país. Santiago alcanzará una máxima de 34°C y habrá cielo despejado en toda la ciudad.

Esto se repite en el sur, sobre todo en Temuco que la temperatura llegará a 34°C, pese a la nubosidad presente. Valdivia se mantendrá con un clima soleado y tendrá una máxima de 28°C, seguido de Puerto Montt con 24°C, con posibilidad de precipitaciones.

En el norte las temperaturas bajan levemente, Iquique y Arica comparten una máxima de 26°C. En cambio en Antofagasta, la temperatura alcanzará una máxima de 24°C y en Copiapó de 29°C.