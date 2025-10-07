Programas completos CNN tiempo

Se esperan 29°C para la capital. Revisa el desglose del tiempo en CNN Chile

Por CNN Chile

07.10.2025 / 16:14

La jornada estará marcada por cielos despejados para la zona norte y centro del país y con lluvias para la zona austral de Chile. Revisa el pronóstico para tu ciudad en CNN Tiempo.

En la macro zona norte del país se esperan cielos despejados luego de las nubes matinales con máximas que se mantendrán bordeando los 20°C. 

 

Para la zona céntrica del territorio nacional, suben las temperaturas para Los Andes y San Felipe por sobre los 30°C en la tarde del día miércoles. 

 

Desde la región de la Araucanía el cielo estará marcado por la presencia de mayor nubosidad. Las máximas en Valdivia y Puerto Montt esperan alcanzar los 15°C. 

 

Por otro lado, en Puerto Aysén se presentará la primera proyección de un nuevo sistema frontal con río atmosférico de categoría 2 anunciado por CNN Chile. 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Armada confirma presencia flota internacional en aguas de jurisdicción nacional y que "no realizaron faenas de pesca"
Demócratas acusan a Trump y Rubio de buscar "cambio de régimen" en Venezuela tras cancelación de contactos diplomáticos
¿Puede realmente Trump ganar el Premio Nobel de la Paz? La respuesta es sí, pero ¿cómo?
Primavera gris: Las grietas en salud mental evidenciadas tras serie de suicidios en el Metro de Santiago
Se esperan 29°C para la capital. Revisa el desglose del tiempo en CNN Chile
Trump califica de "ridícula" elección de Bad Bunny para el Super Bowl y desata polémica migratoria