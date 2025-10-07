Se esperan 29°C para la capital. Revisa el desglose del tiempo en CNN Chile

La jornada estará marcada por cielos despejados para la zona norte y centro del país y con lluvias para la zona austral de Chile. Revisa el pronóstico para tu ciudad en CNN Tiempo.

En la macro zona norte del país se esperan cielos despejados luego de las nubes matinales con máximas que se mantendrán bordeando los 20°C.

Para la zona céntrica del territorio nacional, suben las temperaturas para Los Andes y San Felipe por sobre los 30°C en la tarde del día miércoles.

Desde la región de la Araucanía el cielo estará marcado por la presencia de mayor nubosidad. Las máximas en Valdivia y Puerto Montt esperan alcanzar los 15°C.

Por otro lado, en Puerto Aysén se presentará la primera proyección de un nuevo sistema frontal con río atmosférico de categoría 2 anunciado por CNN Chile.