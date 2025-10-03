Santiago tendrá chubascos este sábado 4 ¿Desde qué hora y cuántos milímetros precipitarán?

Descienden las temperaturas en la Región Metropolitana. Las máximas no alcanzarán los 20°C. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán cielo despejado,

Chubascos y disminución de las temperaturas se pronostican para el centro del país.

En la zona sur, Temuco, Valdivia y Puerto Montt tendrán lluvias y máximas que no superarán los 12°C.