Programas completos Agenda Económica

Récord mensual en aprobación ambiental de proyectos

Por CNN Chile

03.10.2025 / 14:47

{alt}

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos con Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre el récord mensual en aprobación ambiental de proyectos.

En ese sentido, Durán destacó que “se aprobaron proyectos por US$8.600 millones en 12 regiones

El 95% de los proyectos que son calificados fueron aprobados (…) Demuestra que los proyectos que ingresan de manera sólida, son proyectos que tienden a fluir de mejor manera en el sistema”, agregó.

Además, señaló que “el gobierno a nivel legislativo está haciendo esfuerzos para lograr una mayor fluidez en la aprobación de los distintos permisos que se requieren, siempre manteniendo la indispensable protección al medio ambiente”.

También conversamos con Richard Francis, codirector de calificación de América Fitch Ratings, que tras ser consultado sobre las estimaciones del déficit, declaró que “pensamos que es bastante difícil para Chile llegar a un déficit fiscal bajo el 2%

Ahora el gobierno está un poco más realista con los pronósticos, al menos por este año“, indicó.

Revisa el programa completo en el video

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Alexander Heffner periodista político estadounidense: “La forma en la que el discurso se ha transformado es lo más problemático porque abre la puerta a la guerra civil”
Mega Toma de San Antonio: Gobierno aclara que las solicitudes de reunión con la inmobiliaria fueron recibidas esta semana
Hamás acepta liberación de rehenes israelíes bajo el plan de paz de Trump, pero negociando detalles
Santiago tendrá chubascos este sábado 4 ¿Desde qué hora y cuántos milímetros precipitarán?
Elecciones 2025: ¿Cómo los candidatos presidenciales planean enfrentar las listas de espera y el alto costo de los medicamentos?
Por solo 47 votos de diferencia: Esta es la nacionalidad de los extranjeros que más votaron en las municipales de 2024 en Chile