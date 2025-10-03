Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, conversamos con Valentina Durán, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sobre el récord mensual en aprobación ambiental de proyectos.

En ese sentido, Durán destacó que “se aprobaron proyectos por US$8.600 millones en 12 regiones”

“El 95% de los proyectos que son calificados fueron aprobados (…) Demuestra que los proyectos que ingresan de manera sólida, son proyectos que tienden a fluir de mejor manera en el sistema”, agregó.

Además, señaló que “el gobierno a nivel legislativo está haciendo esfuerzos para lograr una mayor fluidez en la aprobación de los distintos permisos que se requieren, siempre manteniendo la indispensable protección al medio ambiente”.

También conversamos con Richard Francis, codirector de calificación de América Fitch Ratings, que tras ser consultado sobre las estimaciones del déficit, declaró que “pensamos que es bastante difícil para Chile llegar a un déficit fiscal bajo el 2%”

“Ahora el gobierno está un poco más realista con los pronósticos, al menos por este año“, indicó.

