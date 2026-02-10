Programas completos cnn prime

Reacciones divididas por anuncio de subsecretarios de José Antonio Kast | CNN Prime

Por CNN Chile

10.02.2026 / 11:09

Conduce: Ivo Goic.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Indagan supuesto artefacto explosivo en Aeropuerto de Santiago
  • Delincuente fue atropellado en intento de encerrona.
  • PDI detiene a 20 miembros de la banda “Los Pulpos”.
  • Reacciones divididas tras nombramiento de subsecretarios de José Antonio Kast.

En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, respecto a la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal por parte del gobierno y de los próximos desafíos de seguridad del futuro mandato de José Antonio Kast.

