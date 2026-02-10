Reacciones divididas por anuncio de subsecretarios de José Antonio Kast | CNN Prime
Por CNN Chile
10.02.2026 / 11:09
{"multiple":false,"video":{"key":"baNCwFDqCMulMu","duration":"01:23:24","type":"video","download":""}}
Conduce: Ivo Goic.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Indagan supuesto artefacto explosivo en Aeropuerto de Santiago
- Delincuente fue atropellado en intento de encerrona.
- PDI detiene a 20 miembros de la banda “Los Pulpos”.
- Reacciones divididas tras nombramiento de subsecretarios de José Antonio Kast.
En la nueva edición de Entrevista Prime conversamos con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, respecto a la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal por parte del gobierno y de los próximos desafíos de seguridad del futuro mandato de José Antonio Kast.