¿Qué tan extremo será el calor mañana? Pronóstico del tiempo en Chile para este 17 de febrero | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Esta semana las temperaturas en la Región Metropolitana aumentarán considerablemente, para mañana, martes 17 de febrero, la máxima será de 34°C, mientras que las mínimas serán de entre 12°C y 17°C. Para el miércoles la temperatura será la misma que el martes.

En la zona norte del país se mantienen cielos nublados. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica, misma que Iquique, en Antofagasta la máxima será de 24°C. Por su parte, La Serena tendrá entre 14°C y 24°C.

En la zona centro las máximas llegarán a los 36°C en Los Andes, 33°C en Rancagua. Por su parte, Valparaíso alcanzará los 28°C. Talca alcanzará los 31°C y Chillán bajará a los 25°C, mientras que Concepción rondará entre los 14°C y 20°C.

Temuco registrará una máxima de 21°C, Valdivia de 20°C, con cielos despejados, Puerto Montt alcanzará los 19°C, con cielos parciamente nublados. Mientras que Punta Arenas oscilará entre los 8°C y 11°C.