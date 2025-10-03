Programas completos CNN tiempo

¿Qué sembrar en esta época? Consejos para huertas en primavera

Por CNN Chile

03.10.2025 / 18:43

Inició la temporada primaveral en el país y con esto comienza la época para sembrar y plantar diversas plantas y hortalizas para las estaciones de primavera y verano. Revisa cuáles son las recomendaciones hechas por los expertos.

Comienza octubre y con esto la transición de invierno a primavera, momento ideal para la siembra de varias plantas y hortalizas que le dan vida al hogar y los jardines. En una conversación para CNN Tiempo el Doctor en Ciencias Agrarias, Hernán Payán, detalla sobre los cuidados y recomendaciones para el cultivo en esta época del año. 

 

¿Cuáles son los vegetales idóneos para sembrar en estas fechas?

 

El Doctor Payán señala que durante esta época los mejores vegetales para sembrar son: tomates, zapallo italiano, pimientos, pepino y melón. Pero, ¿cuánto tiempo tardan estas plantas en dar frutos? El experto menciona que la forma más rápida de generar frutos es comprando plantines (la planta ya germinada) “Si tienen una planta con tres o cuatro hojas y lo ponen en el jardín de la casa, va a tardar 90 días en dar frutos”. 

 

Recomendaciones para el cuidados de las plantas en el jardín y el hogar 

 

Los cuidados son clave para el buen crecimiento de las plantas  y para eso Hernán Payán detalla una lista de consejos a considerar si quieres que tus plantas estén sanas y logren dar frutos. 

 

  • Riego de la planta: 
  • Proveer un buen sustrato con materia orgánica (como el compost)
  • Controlar enfermedades y plagas que puedan aparecer
  • Guiarlo o conducirlo cuando las plantas estén creciendo 
  • Preocuparse de entregarles un buen sol (es recomendable que tomen el sol de la mañana y no el de la tarde ya que es menos invasivo)  

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Programas completos Donald Trump exige a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos” tras respuesta de Hamás
Sentencian a Sean 'Diddy' Combs a poco más de cuatro años de prisión
"Es un mini Ámsterdam": Española enloquece con reconocido barrio de Santiago
"Me alegra vivir en el primer mundo": Mexicano se deshace en elogios hacia Chile y lo destaca por sobre Latinoamérica
¿Qué sembrar en esta época? Consejos para huertas en primavera
Corte Suprema admite amparo de Daniel Jadue en el caso de Farmacias Populares