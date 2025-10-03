¿Qué sembrar en esta época? Consejos para huertas en primavera

Inició la temporada primaveral en el país y con esto comienza la época para sembrar y plantar diversas plantas y hortalizas para las estaciones de primavera y verano. Revisa cuáles son las recomendaciones hechas por los expertos.

Comienza octubre y con esto la transición de invierno a primavera, momento ideal para la siembra de varias plantas y hortalizas que le dan vida al hogar y los jardines. En una conversación para CNN Tiempo el Doctor en Ciencias Agrarias, Hernán Payán, detalla sobre los cuidados y recomendaciones para el cultivo en esta época del año.

¿Cuáles son los vegetales idóneos para sembrar en estas fechas?

El Doctor Payán señala que durante esta época los mejores vegetales para sembrar son: tomates, zapallo italiano, pimientos, pepino y melón. Pero, ¿cuánto tiempo tardan estas plantas en dar frutos? El experto menciona que la forma más rápida de generar frutos es comprando plantines (la planta ya germinada) “Si tienen una planta con tres o cuatro hojas y lo ponen en el jardín de la casa, va a tardar 90 días en dar frutos”.

Recomendaciones para el cuidados de las plantas en el jardín y el hogar

Los cuidados son clave para el buen crecimiento de las plantas y para eso Hernán Payán detalla una lista de consejos a considerar si quieres que tus plantas estén sanas y logren dar frutos.