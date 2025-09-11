¿Qué se viene para Chile en empleo, inflación y más? Las claves del IPoM de septiembre del Banco Central

Este miércoles, el Banco Central publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2025, el que se evaluaron temas como la inflación, el empleo y la deuda pública.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, quien analizó el informe. “El central está más cauto que antes y esto es porque ve mayores riesgos de que el descenso de la inflación a la meta del 3% sea demasiado lento”.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.