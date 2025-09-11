¿Qué se viene para Chile en empleo, inflación y más? Las claves del IPoM de septiembre del Banco Central

Conduce: Sebastián Aguirre.

Este miércoles, el Banco Central publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2025, el que se evaluaron temas como la inflación, el empleo y la deuda pública.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Priscila Robledo, economista jefe de Fintual, quien analizó el informe. “El central está más cauto que antes y esto es porque ve mayores riesgos de que el descenso de la inflación a la meta del 3% sea demasiado lento”.

Mira el programa completo