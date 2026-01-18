Programas completos cnn prime

¿Qué se sabe del anuncio del gabinete de Kast? Estas son las claves

Por CNN Chile

18.01.2026 / 12:29

Conduce: Francisca Cárdenas.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Francisca Cárdenas, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Carabineros intensificó la búsqueda de evidencias en el domicilio de Julia Chuñil.
  •  Este martes 20 de enero, a las 20:30 horas, será presentado el gabinete de José Antonio Kast. La actividad se realizará en la Oficina del Presidente Electo (OPE).
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a ocho países europeos con imponer aranceles si no respaldan su plan de anexar Groenlandia.

