Programas completos Agenda Económica

Proyecciones económicas 2026: ¿Qué se prevé este año para Chile?

Por CNN Chile

02.01.2026 / 09:04

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el aumento de las pensiones este mes de enero.

También dialogamos con Valentina Apablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, sobre las proyecciones económicas para este 2026.

Mira el programa completo

