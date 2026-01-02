Proyecciones económicas 2026: ¿Qué se prevé este año para Chile?

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Conduce: Pilar Gutiérrez.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el aumento de las pensiones este mes de enero.
También dialogamos con Valentina Apablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, sobre las proyecciones económicas para este 2026.
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.