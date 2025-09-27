Propuesta de regularización de migrantes para el sector del agro genera opiniones divididas entre productores

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Universidad de Chile clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a Alianza Lima. Su paso a la final la disputará con Lanús de Argentina.

Evelyn Matthei condiciona el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos a la discusión de la ley de Presupuesto 2026, tras acusar falta de transparencia respecto al estado de las finanzas públicas.

Propuesta de regularización de migrantes de la Sociedad Nacional de Agricultura genera opiniones divididas entre productores del sector.

En la Entrevista Prime, conversamos con Andrés Jouannet, diputado y presidente de Amarillos, sobre polémica por Presupuesto 2026 y contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video.