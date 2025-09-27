Programas completos cnn prime

Propuesta de regularización de migrantes para el sector del agro genera opiniones divididas entre productores

Por CNN Chile

27.09.2025 / 11:21

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Universidad de Chile clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana tras vencer 2-1 a Alianza Lima. Su paso a la final la disputará con Lanús de Argentina.

Evelyn Matthei condiciona el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos a la discusión de la ley de Presupuesto 2026, tras acusar falta de transparencia respecto al estado de las finanzas públicas.

En la Entrevista Prime, conversamos con  Andrés Jouannet, diputado y presidente de Amarillos, sobre polémica por Presupuesto 2026 y contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

