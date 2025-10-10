Pronóstico: Se esperan lluvias en la zona centro-sur y vientos de hasta 40 km/h en la Región Metropolitana

La meteoróloga de Meteored, Laura Batista, abordó en CNN Tiempo el pronóstico para este fin de semana y la proyección para la tercera semana de octubre.

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, entregó detalles en CNN Tiempo sobre el pronóstico para los próximos días en diversas zonas del país.

Para esta tarde, en Santiago, se pronostican vientos cercanos a los 40 km/h, junto a chubascos en el sector cordillerano de la capital.

Batista explicó el avance del sistema frontal con río atmosférico, el cual se originó en la Patagonia a comienzos de esta semana y se está desplazando hacia el centro del país, provocando un descenso en las temperaturas.

¿Qué ocurrirá en la zona centro sur del país?

Se esperan precipitaciones en la región de Los Ríos, las cuales avanzarán hacia la zona centro-sur durante la madrugada del sábado 11 de octubre. El viento también estará presente durante el fin de semana en el sur del territorio nacional, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h en la zona costera del Biobío y la Araucanía.

Para la próxima semana, durante sus primeros días, se anticipa un alza en las temperaturas hasta la llegada de un nuevo sistema frontal el miércoles 15 de octubre, que afectaría a las regiones de Los Lagos y Los Ríos, y que posteriormente avanzaría hacia el Maule, dejando lluvias débiles a su paso.