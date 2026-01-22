Programas completos CNN tiempo

Pronóstico del tiempo en Chile para este viernes 23 de enero | CNN Tiempo

Por CNN Chile

22.01.2026 / 15:45

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para mañana viernes 23 de enero, Santiago tendrá una máxima de 30°C, la misma temperatura se mantendrá para el sábado 24 de enero.

El norte del país, tendrá 25°C en Arica, 27°C Iquique y 24°C Antofagasta.

La zona centro del país, las temperaturas alcanzaran los 32°C en Los Andes, 30°C Rancagua y 32°C en Talca y Chillán. Por su parte Concepción oscilará entre los 11°C y 23°C.

Mientras que en el sur de Chile, Temuco llegará a los 30°C, Valdivia a 26°C y Puerto Aysén a los 27°C.

