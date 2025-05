Pronóstico del tiempo en Chile para este fin de semana: Del norte al sur del país

En la Región Metropolitana continuarán las mañanas frías, pero en las tardes las temperaturas aumentarán.

En este último fin de semana de mayo, en la zona norte se registrarán máximas entre los 18° C y 19° C, mientras que en La Serena la temperatura descenderá hasta los 16 ° C.

Bajando hacia la zona central, se prevén mañanas frías, con mínimas entre 0° C y 1° C en ciudades como Los Andes, Rancagua y Talca. En tanto, en la Región Metropolitana se esperan mañanas frías con mínimas entre 2° C y 5 ° C, pero durante la tarde la temperatura aumentará, superando los 20° C.

Para conocer el pronóstico del domingo 1 de junio y el resto de la semana, revisa aquí el video completo.