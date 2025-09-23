Pronóstico del tiempo: Centro-sur de Chile vivirá jornada calurosa con 25° C a 30° C

Aún no llega el verano oficialmente y estamos en primavera, pero las temperaturas comienzan a aumentar. En la zona central y la Región Metropolitana se prevé una jornada calurosa, por lo que es vital mantenerse hidratado, aplicar bloqueador solar y usar ropa de colores claros.

¿Cómo se prevé el pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de septiembre? En Copiapó, específicamente en la zona interior, la máxima llegará a 27 ° C, mientras que en la zona central las temperaturas subirán: Los Andes 30° C, Rancagua 25° C y Valparaíso 21° C.

En la Región Metropolitana, se espera una jornada calurosa: en Santiago se estima 28° C, en Colina 29° C y en Maipú 28° C. Revisa en el video el pronóstico completo.