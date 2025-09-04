Pronostican sistema frontal en fiestas patrias e inminente llegada de La Niña

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, e

En una nueva edición de CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, adelanta que existe la posibilidad de que el Fenómeno de La Niña llegue a territorio chileno en los próximos meses.

“La Organización Meteorológica Mundial emitió un aviso y un pronóstico de que estamos en el trimestre, porque ellos pronostican trimestralmente entre septiembre, octubre y noviembre de un 55% de probabilidad de que esté el Fenómeno de la Niña presente, y entre octubre, noviembre y diciembre un 60% de probabilidad,

La meteoróloga señala que si bien este fenómeno se produce en parte del Pacífico central y Oriental, repercute en en Chile.

“Es preocupante, porque sabemos que nos lleva a sequías principalmente en la zona central”, agrega.

Fiestas patrias

Pamela Henríquez adelantó que un sistema frontal afectará la zona sur durante las fiestas patrias, el que se podría trasladar al centro del país.

“Hay un sistema frontal que debiese estar hasta la zona sur, por lo menos el 17 de septiembre, y podría este avanzar por la zona central durante el fin de semana largo, o sea, el 18 en adelante”. cuenta.

Sin embargo, basado en el promedio histórico de los últimos 30 años, Henríquez indica que de avanzar este sistema al centro del país, no debería causar precipitaciones relevantes.

“Entre esos días, 18 y 21, suele llover entre 0,1 a 0,7 milímetros. Es el promedio climatológico de 30 años”, concluye