Pronostican precipitaciones y vientos de hasta 100 km/h para el fin de semana: ¿Qué regiones se verán afectadas?

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta el pronóstico para los próximos días en el país.

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, entregó en CNN Tiempo el adelanta del tiempo para el fin de semana largo.

La meteoróloga pronostica que “un núcleo frío en altura se está proyectando que llegue hacia la madrugada del viernes”

“Ya hacia la madrugada del viernes empezamos a ver los primeros chubascos desde la costa hacia el interior”, agrega.

Respecto a la zona del país que se verá afectada por esta condición, la meteoróloga de Meteored, señala que será una extensa franja del territorio nacional

“Este núcleo frío o baja segregada, lo que va a hacer es que va a dejar precipitaciones desde Coquimbo, o sea, zona del norte chico, hasta el Biobío al menos”, detalla

Consultada sobre los montos que podrían precipitar, Batista dice que podrían caer 10 milímetros en Santiago, agregando que en sectores de precordillera las lluvias podrían alcanzar los 15 milímetros.

Otro factor a considerar es el viento, los que podrían sobrepasar los 100 kilómetros por hora en la cordillera de Atacama.

“La baja segregada viene acompañada, digamos, en niveles altos por esta corriente en chorro que va a hacer que aumenten bastante los vientos, estamos hablando de vientos que pudieran incluso sobrepasar los 100 kilómetros por hora”, cuenta.

Finalmente, sobre el días de afectación de esta condición, la meteoróloga especifica que la inestabilidad podría ocasionar chubascos hasta la madrugada de este sábado.