Pronostican nueva nevadas y hasta -9 grados en el centro del país para el fin de semana

En una nueva edición de CNN Tiempo, Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelantó el pronóstico tras las intensas lluvias y nevadas que afectaron al centro el país.

Laura Batista señala que se puede presentar nuevas nevadas durante la tarde-noche de este viernes 22 de agosto, en especial en sectores de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

“Estamos viendo, por ejemplo, probabilidad en San Felipe, en los Andes, que continúen esos chubascos de nieve”, cuenta a CNN Tiempo.

Además, un evento de frío polar afectará a la zona central una vez el sistema frontal abandone el territorio.

“Las temperaturas que pueden llegar a menos 8 grados, incluso menos 9 en sectores precordilleranos de la zona central”, pronostica.

Y agrega: “Esta masa de aire polar va a llegar a afectar directamente durante el fin de semana, en particular el sábado, a regiones entre O’Higgins y principalmente Valparaíso.

Consultada sobre las temperaturas mínimas para Santiago, Batista indica que esta podrían llegar hasta “los menos 3 grados en Santiago durante este sábado”.

