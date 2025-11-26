Pronostican lluvia y vientos de hasta 60 km/h en el centro y centro sur del país
Por CNN Chile
26.11.2025 / 16:21
En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó el pronóstico para la semana.
la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó el pronóstico para esta semana.
Pamela Henríquez adelanta que una baja segregada y un ciclón extratropical afectara mayormente entre el Maule y Lo Lagos desde el viernes hasta sábado de esta semana.
“Afectará principalmente sectores del Biobío, como
Concepción, Los Ángeles, y también el sur de Chillán y el sur del Maule“, detalla.
Además, Henríquez señala que en estos sectores se podría registrar ráfagas de vientos de hasta
60 kilómetros por hora, debido a la presencia de la baja presión en superficie.
Finalmente, las regiones de
Valparaíso y Metropolitana las temperaturas van a tener un vaivén, sin embargo, oscilarán entre los 25 y 27°C.
“Desde el miércoles en adelante no vamos a tener el calor extremo de los días anteriores, debido a esta inestabilidad que ingresa a la zona central”, pronostica Henríquez.
Revisa el pronóstico en detalle en el video
