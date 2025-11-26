Pronostican lluvia y vientos de hasta 60 km/h en el centro y centro sur del país

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó el pronóstico para la semana.

Pamela Henríquez adelanta que una baja segregada y un ciclón extratropical afectara mayormente entre el Maule y Lo Lagos desde el viernes hasta sábado de esta semana.

“Afectará principalmente sectores del Biobío, como Concepción, Los Ángeles, y también el sur de Chillán y el sur del Maule“, detalla.

Además, Henríquez señala que en estos sectores se podría registrar ráfagas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora, debido a la presencia de la baja presión en superficie.

Finalmente, las regiones de Valparaíso y Metropolitana las temperaturas van a tener un vaivén, sin embargo, oscilarán entre los 25 y 27°C.

“Desde el miércoles en adelante no vamos a tener el calor extremo de los días anteriores, debido a esta inestabilidad que ingresa a la zona central”, pronostica Henríquez.

