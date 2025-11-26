Programas completos CNN tiempo

Pronostican lluvia y vientos de hasta 60 km/h en el centro y centro sur del país

Por CNN Chile

26.11.2025 / 16:21

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó el pronóstico para la semana.

En una nueva edición de CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, entregó el pronóstico para esta semana.

Pamela Henríquez adelanta que una baja segregada y un ciclón extratropical afectara mayormente entre el Maule y Lo Lagos desde el viernes hasta sábado de esta semana.

“Afectará principalmente sectores del Biobío, como Concepción, Los Ángeles, y  también el sur de Chillán y el sur del Maule“, detalla.

Además, Henríquez señala que en estos sectores se podría registrar ráfagas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora, debido a la presencia de la baja presión en superficie.

Finalmente, las regiones de Valparaíso y Metropolitana las temperaturas van a tener un vaivén,  sin embargo, oscilarán entre los 25 y 27°C.

“Desde el miércoles en adelante  no vamos a tener el calor extremo de los días anteriores, debido a esta inestabilidad que ingresa a la zona central”, pronostica Henríquez. 

Revisa el pronóstico en detalle en el video

DESTACAMOS

Servicios Black Friday 2025: ¿Cómo saber si una oferta es real o el precio es "inflado"?

LO ÚLTIMO

Mundo Gobernador de EE.UU. dice que hay “informes contradictorios” sobre el estado de los guardias nacionales tras tiroteo
Muñeca Bielorrusa: Fiscal Wittwer habla en exclusiva con CNN Chile sobre qué se investiga contra Araya y Walker
Dos guardias nacionales mueren tras tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca
Tras reunión con Kast, DC pasa al Tribunal Supremo a Frei y califica su conducta como de “máxima gravedad”
SAG encuentra a zorro que deambulaba en Alonso de Córdova y Parque Araucano: Fue hallado cerca del Mall Apumanque
Ecológica extiende plazo para Premios Cero Basura ante récord de postulaciones en economía circular