Pronostican altas temperaturas para el inicio de semana

Por CNN Chile

29.09.2025 / 17:19

Aumentan las temperaturas en la Región Metropolitana. Colina llegará a los 26°C.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán máximas que oscilarán entre los 16°C y 20°C.

Suben las temperaturas en el centro del país. Valparaíso alcanzará los 21°C.

Avanzando hacia el sur, Temuco y Valdivia tendrán chubascos aislados.

