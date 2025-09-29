Pronostican altas temperaturas para el inicio de semana

¿Tengo alergia o estoy resfriado? Experto te explica cómo identificar correctamente los síntomas clave
Iniciar un tratamiento antialérgico un par de semanas del peak antes del peak de polinización de especies que generen molestias podría ser clave.
Aumentan las temperaturas en la Región Metropolitana. Colina llegará a los 26°C.
Arica, Iquique y Antofagasta tendrán máximas que oscilarán entre los 16°C y 20°C.
Suben las temperaturas en el centro del país. Valparaíso alcanzará los 21°C.
Avanzando hacia el sur, Temuco y Valdivia tendrán chubascos aislados.
Iniciar un tratamiento antialérgico un par de semanas del peak antes del peak de polinización de especies que generen molestias podría ser clave.