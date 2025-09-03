Programas completos Agenda Económica

Primer balance por tope de 50 transferencias: ¿Qué hará ahora el SII?

Por CNN Chile

03.09.2025 / 09:04

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el primer reporte del el Servicio de Impuestos Internos (SII) por tope de 50 transferencias.

El ente obtuvo información sobre más de 165 mil personas que recibieron abonos por un monto total superior a los $15 billones durante el primer semestre de este año.

Alberto Cuevas, socio Tax y Legal KPMG Chile, sostuvo que “por primera vez el SII tiene una foto bastante más precisa para iniciar las dos grandes cosas que se supone que debe hacer con esto: promover la formalización de quienes estén desarrollando estas actividades de manera informal, precisamente a través de medios electrónicos, y en segundo lugar, combatir la evasión”.

