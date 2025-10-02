¿Primavera con temperaturas extremas? El impacto del fenómeno de La Niña

Raúl Cordero, El climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, adelantó el impacto que tendrá la Niña en los próximos meses.

El climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, adelantó en CNN Tiempo que existe una alta probabilidad, de arriba del 60%, de que este año finalice con el Fenómeno de La Niña ya instalada en el país.

“En el pacífico tropical, donde se registra justamente La Niña, en este mismo instante ya está medio grado por debajo de valores típicos. A uno eso le puede sonar muy poco, pero ese es el umbral que determina la instalación o no de la niña”, señala.

Respecto al impacto del fenómeno en el territorio chileno, el climatólogo señala que traerá “relativamente altas temperaturas en la zona central durante la primavera”.

“No necesariamente las temperaturas serán más altas en primavera, pero vamos a tener más frecuentes días cálidos que en un año normal. Se espera que los días cálidos durante la primavera sean realmente cálidos“, agrega.

Para el verano, el climatólogo sostiene que La Niña suele “moderar” las temperaturas máximas, lo que evitaría las condiciones para eventos “destructivos” como incendios forestales.

Finalmente, el climatólogo se refirió a las posibles consecuencias de La Niña en el norte del país

“Cuando tenemos la niña desarrollada, el invierno altiplánico tiene la tendencia a ser más activo, pero no siempre es así”, puntualizó.