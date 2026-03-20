Presidente Kast y Bachelet se reúnen en La Moneda: Así reaccionaron oficialismo y oposición | CNN Prime

Presidente Kast y Bachelet se reúnen en La Moneda: Así reaccionaron oficialismo y oposición
Por CNN Chile
20.03.2026 / 23:23
Conduce: Felipe Hernández.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- Una reunión clave se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda entre el Presidente José Antonio Kast y Michelle Bachelet, en el marco de su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
- El Mandatario José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional tras la muerte del carabinero fallecido en Puerto Varas durante una fiscalización.
- La Corte Suprema dio luz verde a la formalización de Joaquín Lavín León, quien es investigado por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Hechos que habrían ocurrido cuando su esposa, Cathy Barriga, se desempeñaba como alcaldesa de Maipú.