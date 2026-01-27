Programas completos Agenda Económica

Presidente de AmCham: “Chile tiene que volver a ser ese lugar donde todos estamos seguros para invertir”

Por CNN Chile

27.01.2026 / 16:52

Conduce: Nicolas Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica PM conversamos con Nicolás Goldstein, nuevo presidente Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) sobre las expectativas económicas del país y los proyectos de la entidad.

Sobre los desafíos del país, Goldstein señala que los aspectos a abordar son la seguridad, la permisología, estabilidad y la perfectibilidad

“Chile tiene que volver a ser ese lugar donde todos estamos seguros para invertir”, aseguró.

Además, el presidente de AmCham valoró positivamente la propuesta del gobierno de Kast de bajar el impuesto a la empresa a las empresas de 27% a 23%.

“Cuando bajan los impuestos, el comercio empieza a gestionarse”, señaló.

Revisa el programa completo en el video.

 

