Programas completos cnn prime

Presidente Boric realiza cambio de gabinete a meses del fin de su gobierno | CNN Prime

Por CNN Chile

22.08.2025 / 15:26

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Presidente Boric realizó cambio de gabinete marcado por la salida de Mario Marcel y su reemplazo Nicolás Grau.

Polémica por dichos de Juan Sutil, coordinador de la campaña de Matthei, sobre la dictadura de Augusto Pinochet.

En la Entrevista Prime conversamos con  Macarena Lobos, ministra de la SEGPRES, sobre contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura Rapero Lil Nas X es arrestado tras incidente con la policía: Investigan posible sobredosis
Hincha de la U relató momentos de terror al caer desde galería: "No salté, me botaron"
Private Music: El nuevo disco de Deftones ya está disponible
Estados Unidos: Ordenan a miembros de la Guardia Nacional que patrullan calles de Washington a portar sus armas
Carabineros asesinaron a una niña de 6 años en 1973: Justicia ordena indemnizar a familia de menor ejecutada
Confirman hallazgo de tres cráneos en sede de la Logia Masónica San Miguel