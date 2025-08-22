Presidente Boric realiza cambio de gabinete a meses del fin de su gobierno | CNN Prime

Por CNN Chile 22.08.2025 / 15:26

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Presidente Boric realizó cambio de gabinete marcado por la salida de Mario Marcel y su reemplazo Nicolás Grau.

Polémica por dichos de Juan Sutil, coordinador de la campaña de Matthei, sobre la dictadura de Augusto Pinochet.

En la Entrevista Prime conversamos con Macarena Lobos, ministra de la SEGPRES, sobre contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video.