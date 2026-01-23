Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios | CNN Prime

Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.
Conduce: Mónica Rincón.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de este jueves 22 de enero.
En la Entrevista Prime, conversamos con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI sobre el nuevo cupo en la cámara de diputados para la UDI y el nuevo gabinete de José Antonio Kast.
Conoce todos los nominados a los Oscar 2026, incluidos los candidatos a Mejor Película, Director, Actores y actuaciones destacadas de la temporada cinematográfica.