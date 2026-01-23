Programas completos cnn prime

Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios | CNN Prime

Por CNN Chile

23.01.2026 / 14:16

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de este jueves 22 de enero.

  • Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios.
  • Oficialismo y DC se reúnen sin PC y Frente Amplio.
  • Dudas por independientes en gabinete de Kast.
  • Donald Trump presentó su “Junta de Paz”.

En la Entrevista Prime, conversamos con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI sobre el nuevo cupo en la cámara de diputados para la UDI y el nuevo gabinete de José Antonio Kast.

DESTACAMOS

Cultura Premios Óscar 2026: Revisa todas las nominaciones a lo mejor del cine

LO ÚLTIMO

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagaras este año
Pronóstico del tiempo en Chile para este sábado 24 de enero | CNN Tiempo
Amplían detención de imputado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos
“How Did I Get Here?”: El nuevo álbum de Louis Tomlinson ya está disponible
Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios | CNN Prime
Imagen satelital de la NASA revela la extensión de los incendios forestales de Bíobio y Ñuble