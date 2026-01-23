Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de este jueves 22 de enero.

Presidente Boric decretó duelo nacional por incendios.

Oficialismo y DC se reúnen sin PC y Frente Amplio.

Dudas por independientes en gabinete de Kast.

Donald Trump presentó su “Junta de Paz”.

En la Entrevista Prime, conversamos con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI sobre el nuevo cupo en la cámara de diputados para la UDI y el nuevo gabinete de José Antonio Kast.