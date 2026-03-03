Programas completos cnn prime

Presidente Boric asegura que entregó información del cable submarino a Kast | CNN Prime

Por CNN Chile

03.03.2026 / 18:08

Conduce: Ivo Goic Catenacci.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic Catenacci, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Se intensifica la guerra en Medio Oriente: se reportan ataques cruzados entre Irán e Israel.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas estadounidenses están “destrozando Irán”, pero que la gran ola aún está por llegar.
  • El presidente Gabriel Boric aseguró hablar con el presidente electo, José Antonio Kast, respecto al cable submarino. Sin embargo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, negó tener información al respecto.
  • El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a no “sobreinterpretar” los resultados negativos del Imacec.

En una nueva edición de Entrevista Prime, conversamos con el excanciller Ignacio Walker, que analizó los principales desafíos de las relaciones exteriores de la futura administración de José Antonio Kast en relación a la problemática del cable submarino y el conflicto en el Medio Oriente.

