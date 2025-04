Preocupación en productores de frutas de Chile por aranceles: “Nos tiene muy en alerta, esperamos que la razón prime”

Conduce: Sebastián Aguirre.

Diversos gremios productivos del país han manifestado su preocupación por los aranceles de un 10% impuestos por Estados Unidos para Chile.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, el presidente de Fedefruta, Víctor Catán, sostuvo que “nosotros tenemos una presencia importante en Estados Unidos, que por todo es conocida, pero además estamos viendo los efectos aledaños que se están produciendo; ¿Qué es lo que va a pasar con China, que es un mercado relevante para nosotros? ¿Qué va a pasar con Europa?, entonces nos tiene muy alertas los efectos colaterales que va a tener esto, no solo el efecto que va a tener del 10% entrar a Estados Unidos”.

A propósito de los aranceles que hoy impuso China a EE. UU. sostuvo que “estamos viendo un tema que es súper complejo, que no lo tenemos en el radar, no sabemos cómo va a terminar, esperamos que la razón prime y se puedan generar buenas negociaciones para que los efectos de esto no sean tan negativos, no solo para Chile sino que para el mundo”.

