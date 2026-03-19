¿Podría desaparecer el Visualizador Meteorológico? | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, Roberto Rondanelli, meteorólogo de la Universidad de Chile, se refirió a posible desaparición de la plataforma.

El fin de financiamiento al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) está poniendo en duda el futuro de uno de los principales centros de investigación climática de Chile.

El CR2 logró desarrollar plataformas como el Visualizador Meteorológico (VisMet), que permite medir con precisión la cantidad de precipitación en distintos territorios y monitorear el impacto de los sistemas frontales. El problema surge luego de que la propuesta de renovación (2026–2030) del CR2 no fue financiada en el concurso ANID de Centros de Interés Nacional.

Ante esto, Roberto Rondanelli, meteorólogo de la Universidad de Chile, conversó con CNN Tiempo, sobre el posible cierre de VisMet y señaló: “El CR2 es parte de un programa de centros científicos que estaba bajo el alero de una figura que se llama el FONDAP, los Fondos de Desarrollo de Áreas Prioritarias, y el clima, el cambio climático era considerado un área prioritaria, por lo tanto se postuló a esos fondos y se ganaron en algún momento el año 2012-2013″.

“El 2024-2025 se nos invitó a participar en postulaciones de centros que se llaman de interés nacional, y aquí ya no hay áreas prioritarias. Esto es una cosa nueva, que se creó durante fines del gobierno de Sebastián Piñera, gobierno de Gabriel Boric, donde no hay áreas prioritarias”, agregó.