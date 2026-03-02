Petróleo se dispara más de 8% y bolsas europeas anticipan fuertes caídas tras ataque a Irán

Conduce: Sebastián Aguirre.

El precio del petróleo registró un alza superior al 8% este lunes, mientras las bolsas europeas proyectan fuertes caídas en su apertura, en medio de la creciente tensión en Oriente Próximo tras el ataque efectuado durante el fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El foco de la inquietud está en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La decisión de grandes navieras de suspender sus operaciones en la zona encendió las alertas sobre una eventual interrupción prolongada en el suministro energético global.

Crudo Brent y WTI marcan fuertes alzas

El barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía cerca de un 8,5% en las primeras horas de la jornada, hasta los 79,05 dólares. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), indicador estadounidense, avanzaba un 8% y se ubicaba en 72,38 dólares por barril.

El repunte responde al temor de que la inestabilidad en el estrecho de Ormuz derive en un bloqueo prolongado, con impacto directo en la oferta global de crudo y en los costos energéticos.

La situación se agravó luego de que la Mediterranean Shipping Company (MSC) y la Maersk anunciaran la suspensión de todas sus operaciones en Oriente Próximo.

MSC informó que paralizó las reservas para el traslado global de cargamentos por la zona hasta nuevo aviso, como medida de precaución. Maersk, en tanto, notificó a sus clientes que ningún buque cruzará por el estrecho de Ormuz y advirtió posibles retrasos, desvíos y ajustes en servicios con destino o escala en puertos del golfo Pérsico.

Además, aseguradoras habrían dejado de cubrir operaciones en el área, lo que incrementa la complejidad logística y el riesgo financiero para las empresas que dependen de esa ruta marítima clave.