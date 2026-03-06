Programas completos Agenda Económica

Participación laboral: El 40% de las empresas no tiene gerentes mujeres

06.03.2026 / 08:54

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, hablamos sobre la participación femenina en altos cargos empresariales.

Se estima que el 40% de las empresas no tiene gerentes mujeres, es decir, 4 de cada 10 empresas en Chile no tiene ninguna gerente femenina, demostrando cómo la brecha de género permanece a pesar de los esfuerzos que organizaciones y la legislación desarrollan.

Si bien durante los últimos años la participación laboral de las mujeres en el país ha aumentado de manera progresiva, este ascenso se detiene abruptamente en los cargos de toma de decisiones.

De acuerdo al Séptimo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile en 2025, en 457 empresas que reportan a la CMF, la estructura de poder sigue siendo mayoritariamente masculina. Solo 17 de cada 100 puestos en directorios son ocupados por mujeres.

Participación laboral: El 40% de las empresas no tiene gerentes mujeres
