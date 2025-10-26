Panel Ciudadano UDD: Así se proyecta Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta l CNN Prime
Por CNN Chile
26.10.2025 / 15:13
Conduce: Miguelangel Araya.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Miguelangel Araya, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- Amplían la detención de los cuatro presuntos implicados en la desaparición de Krishna Aguilera, en la comuna de San Bernardo.
- Según la última encuesta de Panel Ciudadano UDD, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, lidera con el 25% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast con el 22% y Evelyn Matthei con un 16%. Sin embargo, en una eventual segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast y Matthei.
- El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la primera nómina de vocales de mesa en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.
