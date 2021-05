(Agencia EFE – CNN Chile) – El enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Medio Oriente, Tor Wennesland, advirtió este martes que israelíes y palestinos se encaminan a una “guerra a gran escala”, por lo que llamó a las dos partes a detener la violencia y rebajar la tensión.

“Alto al fuego inmediatamente. Estamos escalando hacia una guerra a gran escala. Los líderes de todos los bandos deben asumir la responsabilidad de la desescalada”, señaló Wennesland a través de su cuenta oficial en Twitter.

“El costo de la guerra en Gaza es devastador y lo está pagando la gente común”, añadió, detallando que la Organización de las Naciones Unidas se encuentra trabajando en recuperar la normalidad.

“La ONU está trabajando con todas las partes para restaurar la calma. Alto a la violencia ahora”, sentenció en la red social.

