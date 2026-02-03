ONU: Chile, Brasil y México oficializan candidatura de Michelle Bachelet | CNN Prime

Conduce: Nicolás Paut.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Nicolás Paut, revisamos las principales noticias de la jornada:

El Gobierno oficializó la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU , con apoyo de Brasil y México. Aquello generó molestias en la oposición y el presidente electo, José Antonio Kast, evitó referirse al respecto.

El temporal en Santiago dejó a varias familias afectadas, sobre todo en Maipú .

. Caso Procultura: La Fiscalía apuntó al rol de Claudio Orrego , Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago.

Costa Rica eligió a Laura Fernández como su nueva presidenta.

Informe arbitral complica al club deportivo de la Universidad de Chile. "Azul Azul" compromete querellas contra baristas que causaron los desmanes.

En esta edición de Entrevista Prime, conversamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respecto a los resultados del Imacec de diciembre que indicó que la economía chilena creció un 2,3% en comparación a diciembre del año pasado.