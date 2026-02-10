¿Ola de calor o sistemas frontales? Lo que viene para esta semana | CNN Tiempo

La meteoróloga Laura Batista, se refirió a los posibles fenómenos meteorológicos como olas de calor o sistemas frontales en los próximos días.

Las recientes lluvias en el sur del país vienen asociadas a una gran inestabilidad atmosférica que dejará en la zona, se espera que avance durante este martes hacia las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Biobío, con mayor afectación hacia la precordillera y cordillera, aseguró Laura Batista.

“Se puede catalogar también como ciclón extratropical y trae vientos intensos de al menos 70 kilómetros por hora y también tormentas eléctricas que pudieran estar ocurriendo durante este martes en las regiones mencionadas”, dijo la meteoróloga.

En cuanto al centro del país, señaló que en Santiago tendrá máximas de hasta 29° en el centro, 27° en sectores del poniente, hacia la región de Valparaíso, región de O’Higgins, no se esperan valores superiores a los 30 grados al interior.

Además, afirmó que las lluvias en el sur han sido un factor para reducir las temperaturas en el centro del país: “Esta proyección en altura es una masa de aire frío, una inyección de aire frío desde la zona sur del país, esto es lo que nos va a aliviar un poco esa sensación térmica tan alta que hemos tenido durante los últimos días”.