OCDE destaca reforma de pensiones chilena: “Fortaleció su sistema”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En Agenda Económica conversamos sobre la nueva edición del informe “Pensions at a Glance”, de la OCDE, donde la institución destacó la reforma de pensiones de Chile.

En el reporte, también se destaca el fuerte salto que el país dio en el ranking de tasas de reemplazo, logrando llegar casi al promedio de los países OCDE.

Chile subió nueve puestos en el ranking gracias a los cambios que se hicieron este año en el sistema tras la aprobación de la reforma a las pensiones, quedando a solamente 2 puntos porcentuales (pp) de la tasa de reemplazo promedio que registran los hombres en los países OCDE y a 1 pp del promedio de las mujeres.

“La reforma acerca los indicadores de pensiones de Chile al promedio de la OCDE (…). Chile emprendió una reforma sustancial que fortaleció su sistema de pensiones, mejorando las pensiones basadas en los ingresos, así como la protección previsional para las personas con bajos ingresos”, señalaron desde la organización.

En esta línea, en el documento agregaron que “la tasa de contribución previsional del empleador aumentará del 1,5% al 8,5% para 2033, lo que situará a Chile ligeramente por encima del promedio de la OCDE para la tasa total de contribución obligatoria, desde niveles muy inferiores a los actuales”.

