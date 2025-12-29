Programas completos Agenda Económica

NovaAndino: Codelco y SQM formalizan sociedad conjunta para explotar litio

Por CNN Chile

29.12.2025 / 09:25

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la sociedad NovaAndino Litio, creada por Codelco y SQM para desarrollar las actividades de explotación y producción de litio en el Salar de Atacama.

También dialogamos con Eduardo Lanao, presidente de la Fundación Minera del Perú, sobre Chile y la cooperación minera con Perú. También reflexionó sobre lo que se viene para la industria minera peruana.

Mira el programa completo

