“No somos infalibles”: Partido Republicano sobre la presunta vinculación de Cristián Araya en la Trama Bielorrusa

“No somos infalibles”, así reaccionó el partido Republicano a la presunta vinculación del diputado Cristián Araya en el Caso Muñeca Bielorrusa. Según un reportaje de CIPER, uno de los investigados en la trama dijo haberle entregado $1,7 millones al parlamentario con el objetivo de salvar al ex juez, Antonio Ulloa, de la acusación constitucional.

Con críticas a la sobreestimación de ingresos y a la rebaja de recursos para seguridad comenzó, en el Senado, el debate en general del presupuesto 2026. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que han hecho cambios prácticamente en todas las partidas, como la reducción de las funciones críticas para enfrentar la discusión en la Cámara Alta.

La Policía de Investigaciones desarticuló dos organizaciones criminales dedicadas al robo de camiones que transportaban salmón de exportación. Durante las diligencias realizadas en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, fueron detenidas 22 personas.

El embajador de Estados Unidos en Chile, aseguró que el Gobierno no le ha entregado una fecha para presentar sus credenciales y criticó al Presidente Boric por no aceptar una llamada del Secretario de Estado, Marco Rubio. Brandon Judd además, dijo estar decepcionado de los cuestionamientos de nuestro mandatario a las políticas ambientales de Trump. Sobre la segunda vuelta en nuestro país dijo que “habrá un gobierno con el que será más fácil trabajar”.