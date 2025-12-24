Navidad tendrá calor extremo: Santiago alcanzará los 35°C este jueves

Por CNN Chile 24.12.2025 / 16:45

Suben la temperaturas en la Región Metropolitana. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Arica, Iquique y Antofagasta tendrán una jornada con temperaturas estables y nubosidad parcial.

Las máximas superarán los 30°C en el centro del país. En Talca se podrían registrar hasta 33°C.

Avanzando hacia el sur, Temuco, Pucón y Valdivia tendrán cielo despejado.