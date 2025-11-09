Muñeca Bielorrusa: Detallan serie de depósitos que habrían llegado a Vivanco y su pareja

Conduce: Valentina Nieto.

En un nuevo CNN Prime, junto a Valentina Nieto, revisamos las principales informaciones de la jornada:

La fiscalía finalizó su exposición en la segunda jornada de formalización en trama Bielorrusa. Los persecutores detallaron una serie de pagos y depósitos que habrían llegado a Ángela Vivanco y su pareja.

Continua operativo en San Vicente de Tagua Tagua luego de nuevo hallazgo de osamentas humanos en marco de investigación por tráfico de drogas.

La selección chilena sub 17 empató frente Uganda en su segundo partido válido por el mundial de la categoría, enredando sus posibilidades para avanzar.

Revisa el noticiero completo en el video