Ministro Montes contradice a Jeannette Jara por dichos sobre reconstrucción en Valparaíso

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Ministro Montes contradice a Jeannette Jara por dichos sobre la tardanza en la reconstrucción en Valparaíso.

Consejo de Defensa del Estado no se querellará contra Claudio Orrego, gobernador de Santiago, por coso ProCultura.

En la Entrevista Prime, conversamos con Daniel Núñez, senador del PC, sobre la ley de Presupuesto, la candidatura de Jeannette Jara y la no remoción del juez Ulloa.

Revisa el programa completo en el video.