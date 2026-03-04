Ministro Grau descartó deterioro fiscal: ¿Cuál es el escenario con el que José Antonio Kast llegará a La Moneda?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, abordamos la defensa del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a la gestión fiscal del Gobierno.

Este martes, la autoridad sostuvo un encuentro con parlamentarios en la última sesión de trabajo de la Comisión Mixta de Presupuestos en el Congreso para analizar el estado de las proyecciones del Presupuesto 2026.

Respecto al mismo tema, hablamos con el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, quien afirmó: “No estamos en una crisis, pero estamos en una emergencia que obliga a tomar medidas urgentes”.

Revisa el programa completo aquí