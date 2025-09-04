Ministra Jessica López detalla los ejes del Plan Nacional de Infraestructura Pública

Conduce: Nicolás Paut.

Luego de años de trabajo se presentó el Plan Nacional de Infraestructura Pública, instrumento multisectorial que define los ejes de desarrollo para los próximos 30 años en el país

En una nueva edición de Agenda Económica PM, Jessica López, ministra de Obras Públicas, se refirió al tema y explicó que “la infraestructura pública es la base para cualquier posibilidad de desarrollo de los países”.

“Es una mirada a 30 años. Tiene que ser revisitado legítimamente por cada gobierno, tratando que no se altere la base, pero que cada gobierno tenga la capacidad de entregar su énfasis”, señala la ministra sobre este plan.

Consultada sobre la importancia del Estado en esta política, la ministra indica que “el rol del Estado es que esto se haga una realidad”

“Parte se hará realidad con recursos del sector privado, parte se hará realidad con recursos del presupuesto público y parte se hará realidad con concesiones”, detalla.

Revisa el programa completo en el video