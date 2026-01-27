Programas completos Agenda Económica

Mercado inmobiliario muestra señales de reactivación: Repunta ventas de viviendas nuevas por mejoras en el financiamiento

Por CNN Chile

27.01.2026 / 09:30

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, revisamos la contingencia económica del país, marcada por el positivo desempeño de los mercados financieros locales e internacionales.

Analizamos la nueva alza del IPSA, que alcanzó los 11.546 puntos impulsado por acciones industriales y del sector construcción, junto con la sostenida baja del dólar, que cerró en torno a los $865, en un contexto de fortalecimiento del peso chileno.

También conversamos con Fabián García, director general de Tinsa, sobre la evolución del mercado inmobiliario durante 2025 y las señales de reactivación observadas en la venta de viviendas nuevas.

García explicó que el aumento de un 28% en las ventas se concentra principalmente en unidades bajo las 4.000 UF y en entrega inmediata, impulsadas por el subsidio a la tasa de interés y una gradual mejora en el acceso al crédito hipotecario.

Mira el programa completo aquí

