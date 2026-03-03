Programas completos CNN tiempo

Máximas podrían llegar hasta los 34°C en el centro del país: Revisa el pronóstico para tu ciudad

Por CNN Chile

03.03.2026 / 16:27

Suben las temperaturas en la región Metropolitana. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Arica, Iquique y Antofagasta registrarán rachas de vientos de hasta 25km/h.

Suben las temperaturas en el centro del país. En Los Andes la máxima llegará a los 34°C.

Avanzando hacia el sur, Puerto Aysén, Punta Arenas y Puerto Williams tendrán precipitaciones.

 

