Programas completos conexión global

Máxima tensión: Donald Trump anuncia nuevo ataque a barco proveniente de Venezuela

Por CNN Chile

15.09.2025 / 19:45

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo ataque a barco proveniente de Venezuela, acusando que transportaba droga. Tres personas habrían muerto en el hecho.

Además, Pedro Sánchez, presidente de España, exigió la salida de Isael de las competiciones deportivas internacionales, luego de la cancelación de la Vuelta ciclista a España por manifestaciones pro-palestina.

