Máxima tensión: Donald Trump anuncia nuevo ataque a barco proveniente de Venezuela
Por CNN Chile
15.09.2025 / 19:45
Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo ataque a barco proveniente de Venezuela, acusando que transportaba droga. Tres personas habrían muerto en el hecho.
Además, Pedro Sánchez, presidente de España, exigió la salida de Isael de las competiciones deportivas internacionales, luego de la cancelación de la Vuelta ciclista a España por manifestaciones pro-palestina.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.