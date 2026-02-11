¿Más lluvias en verano? Proyección del clima para el primer semestre | CNN Tiempo

El climatólogo, Raúl Cordero, explicó que este verano no tendrá temperaturas récord, aún así las olas de calor en diciembre y enero fueron superiores a lo esperado. De igual manera, se espera que el calor pueda aumentar durante febrero y marzo.

Las olas de calor y las recientes lluvias en la zona centro del país han reflejado los efectos del cambio climático en el país. Ante estos eventos meteorológicos, ha surgido la duda: ¿Vendrán más olas de calor, o más lluvias durante el verano?

El climatólogo, Raúl Cordero, conversó en CNN Tiempo sobre la posibilidad de tener más eventos de este tipo en el primer semestre de este 2026.

“No va a ser en términos de temperatura un verano récord, pero desgraciadamente sí sorprendieron las olas de calor con las que comenzó este año (…) este verano probablemente cierre en la parte alta de la tabla de récords de temperatura, pero no va a ser uno de los top tres más calurosos“, dijo.

Asimismo, explico si hay algún factor climatológico que explique las variaciones del clima de este verano: “Hay dos factores en términos climáticos que son bien relevantes, el primero es la niña, con este enfriamiento en el pacífico tropical, que en general modera las temperaturas. Por eso no esperábamos que este verano fuese un verano extraordinariamente caluroso”, añadió.