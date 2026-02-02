Más de 300 viviendas afectadas por las lluvias del sábado en la Región Metropolitana | CNN Prime

Programas completos cnn prime

Por CNN Chile

02.02.2026 / 14:47

Conduce: Macarena Román.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Macarena Román, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Senapred informó que hay más de 300 viviendas anegadas tras el sistema frontal del sábado en la Región Metropolitana.
  • Esta semana continuará la formalización del Caso Procultura.
  • El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, advirtió con una “guerra regional” a Estados Unidos ante las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a un posible ataque militar en la región.
  • El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió a las críticas tras polémicos dichos en un seminario.

