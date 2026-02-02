Más de 300 viviendas afectadas por las lluvias del sábado en la Región Metropolitana | CNN Prime

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?
Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.
Conduce: Macarena Román.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Macarena Román, revisamos las principales noticias de la jornada:
