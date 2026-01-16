María Corina Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump | CNN Prime
Por CNN Chile
16.01.2026 / 13:36
Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Formalización de hijos y ex yerno de Julia Chuñil continuará mañana. Fiscalía pide prisión preventiva para familiares.
- Gabriel Boric se reunió con José Antonio Kast en La Moneda: conversaron sobre los proyectos legislativos del FES y Sala Cuna Universal.
- Sube tensión oficialista tras veredicto del Caso Gatica.
- María Corina Machado le regaló el Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En la Entrevista Prime, conversamos con Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista. respecto a la decisión del sector por dejar de ser parte del oficialismo del Gobierno. Esto, luego de que Claudio Crespo fuera absuelto y las críticas del partido por la aprobación de la Ley Naín-Retamal.
“Me alegra que hoy todo el PS se de cuenta de las inconsistencias reales del Frente Amplio”, comentó a CNN Prime.