María Corina Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Formalización de hijos y ex yerno de Julia Chuñil continuará mañana. Fiscalía pide prisión preventiva para familiares.

Gabriel Boric se reunió con José Antonio Kast en La Moneda: conversaron sobre los proyectos legislativos del FES y Sala Cuna Universal.

Sube tensión oficialista tras veredicto del Caso Gatica.

María Corina Machado le regaló el Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la Entrevista Prime, conversamos con Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista. respecto a la decisión del sector por dejar de ser parte del oficialismo del Gobierno. Esto, luego de que Claudio Crespo fuera absuelto y las críticas del partido por la aprobación de la Ley Naín-Retamal.

“Me alegra que hoy todo el PS se de cuenta de las inconsistencias reales del Frente Amplio”, comentó a CNN Prime.