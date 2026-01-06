Programas completos cnn prime

Maduro se declara inocente y Delcy Rodríguez asume como presidenta interina en Venezuela | CNN Prime

Por CNN Chile

06.01.2026 / 18:53

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada: 

  • Nicolás Maduro se declaró no culpable en su audiencia en EE.UU.
  • Delcy Rodríguez asumió como la presidente interina. 
  • El Gobierno defiende su declaración por la situación de Venezuela.
  • José Antonio Kast fue proclamado presidente electo por el TRICEL.
  • Los resultados de la PAES revelaron que las brechas educativas aún se mantienen entre colegios públicos, subvencionados y privados. 

En la Entrevista Prime, conversamos con Alicia Contreras, editora del área internacional de CNN Chile, respecto a la declaración de inocencia de Nicolás Maduro en su juicio y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. 

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Río Mapocho es declarado humedal urbano: Más de 600 hectáreas quedarán protegidas
Se mantienen las altas temperaturas hasta el jueves: ¿Cuál será la máxima en Santiago?
Maduro se declara inocente y Delcy Rodríguez asume como presidenta interina en Venezuela | CNN Prime
La Casa Blanca "discute una gama de opciones" para adquirir Groenlandia: No descarta uso de fuerza militar
Trump afirmó que Venezuela robó el petróleo de Estados Unidos: Esto es lo que realmente sucedió
Presidente Boric dice que “los líderes que se muestran serviles a Trump solo se humillan”