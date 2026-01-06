Maduro se declara inocente y Delcy Rodríguez asume como presidenta interina en Venezuela | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

Nicolás Maduro se declaró no culpable en su audiencia en EE.UU .

Delcy Rodríguez asumió como la presidente interina.

El Gobierno defiende su declaración por la situación de Venezuela.

José Antonio Kast fue proclamado presidente electo por el TRICEL.

Los resultados de la PAES revelaron que las brechas educativas aún se mantienen entre colegios públicos, subvencionados y privados.

En la Entrevista Prime, conversamos con Alicia Contreras, editora del área internacional de CNN Chile, respecto a la declaración de inocencia de Nicolás Maduro en su juicio y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.